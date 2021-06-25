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пятница, 25 июня 2021 11:04

"Вест Хэм" продаст Ярмоленко этим летом

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&quot;Вест Хэм&quot; продаст Ярмоленко этим летом
Андрей Ярмоленко поздравляет из забитым мячом Фелипе Андерсона. Фото: "Вест Хэм"

Английский "Вест Хэм" хочет продать лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко. Клуб планирует усилить позиции центрального защитника, хавбека, а также форварда, поэтому для этого выставит четырех игроков на трансфер, сообщает The Athletic.

Заработать лондонцы планируют на продаже Фелипе Андерсона, Уинстона Рида, Шанде Силвы и лидера сборной Украины 31-летнего Андрея Ярмоленко. Контракт украинца с "молотобойцами" завершается летом 2022-го.

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В прошлом сезоне Андрей сыграл в 21 матче, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами. На чемпионате Европы Ярмоленко сыграл три матча, в которых забил два мяча. Его гол в ворота Нидерландов называют одним из самых красивых на этом Евро.

В "Вест Хэме" Андрей Ярмоленко зарабатывает € 7,1 млн. или 230 млн грн в год.

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Дата
25
июня

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