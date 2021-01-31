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воскресенье, 31 января 2021 20:58

"Вест Хэм" из Ярмоленко проиграл "Ливерпулю"

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&quot;Вест Хэм&quot; из Ярмоленко проиграл &quot;Ливерпулю&quot;
Салах отметился дублем . Фото Рейтер

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" — "Ливерпуль". Мерсисайдцы одержали победу со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 57-й минуте — нападающий Мохамед Салах получил мяч от полузащитника Кёртиса Джонса, вошёл в штрафную и с левой ноги пробил кручёным в левый же угол, под перекладину.

На 68-й минуте гости увеличили своё преимущество. Всё тот же Салах получил мяч у центральной линии, выполнил навес налево на Шердана Шакири, который дальним навесом уже в штрафную снова нашёл египтянина, и Мохамед технично покатил мяч низом в дальний угол мимо Фабианского.

На 84-й минуте полузащитник мерсисайдцев Жоржиньо Вейналдум довёл счёт до разгромного.

Однако хозяева успели забить гол престижа — на 87-й минуте подачу с углового замкнул защитник "молотобойцев" Крэйг Доусон.

Украинец Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма" вышел на замену на 69-ой минуте, но результативными действиями не отметился.

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Подопечные Юргена Клоппа в 21 матче набрали 40 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" (35) — на 5-м месте.

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