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четверг, 16 сентября 2021 12:26

"Вернидуб переиграл Де Дзерби во всем" - экс-вратарь "Шахтера"

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&quot;Вернидуб переиграл Де Дзерби во всем&quot; - экс-вратарь &quot;Шахтера&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб полностью переигрывал визави Роберто Де Дзерби в первом туре Лиги чемпионов.

Наставник "Вереса" и бывший вратарь "Шахтер" Юрий Вирт оценил старт "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Такого результата я не ожидал. Удивил не только счет, но и игра "Шахтера".

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Прежде всего, это неудачная игра "горняков" в обороне. "Шахтер" пропустил два аналогичных гола - после двух фланговых передач позволил сопернику спокойно расстреливать ворота Пятова. Но у "Шерифа" еще были моменты.

Нельзя сказать, что у "горняков" были голевые моменты в этом поединке. Бил по воротам Траоре. С выходом Марлоса игра впереди немного оживилась. Но в целом все это было невесело. Медленно действовал "Шахтер" и хозяева поля успевали все перекрыть. Так, гости больше владели мячом, но свободных зон на половине поля "Шерифа" так и не нашли. Закономерный результат.

Де Дзерби уступил Вернидубу во всем, в том числе, в плане настроя на поединок. Судя по игре многих футболистов "Шахтера", они наверняка думали обыграть команду из Молдовы на одной ноге. А все не так просто. В группу Лиги чемпионов трудно попасть, и слабых там не бывает", - сказал Вирт для Footboom.

В первом туре Лиги чемпионов "Шериф" победил "Шахтер" - 2:0.

В следующем туре "горняки" будут принимать "Интер", а "Шериф" поедет в гости к "Реалу".

Юрий Вирт защищал цвета "Шахтера" в сезонах 1999/2002 и 2007/12 годах. За сборную Украины провел два матча.

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