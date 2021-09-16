Украинская пресса уничтожила "Шахтёр" после поражения от команды Вернидуба

Николай Матвиенко подписал новый пятилетний контракт с "Шахтером". Фото: ФК "Шахтер"

В матче первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях уступил "Шерифу" - 0:2.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на неудачный старт команды Роберто Де Дзерби в Лиге чемпионов.

"Футбол 24" пишет, что чемпион Молдовы полностью переиграл чемпиона Украины.

"Шериф" был лучше, свежее, атлетичнее, боевитее и организованнее. Безумие и парадокс, но чемпион Молдовы был даже техничнее бразильского легиона гостей - 69 процентов успешности дриблинга против 54. Больше хотел, лучше умел. Мяч быстро двигался, никто не тормозил темп атак, команда выглядела единым целым во все стадиях игры. Даже когда футболисты Шахтера пробивали из пределов штрафной, у них было гораздо больше опеки, чем в аналогичных эпизодах у ворот Пятова".

Пара центральных защитников "Шахтера" Матвиенко - Марлон провалила матч, пишет Football.ua.

"В эпизодах с пропущенными мячами пары центральных защитников "Шахтера", по совершенно непонятным причинам, на рабочем месте не оказывалось. Так уж получилось, что только между двумя этими игроками были распределены более 200 касаний мяча игроками дончан, что только подчеркивает их преимущество в данном компоненте. Но, с другой стороны, показывает, что фактического продвижения в атаке команда не создавала. При этом грубые позиционные ошибки, отсутствие сыгранности и потеря концентрации - центр обороны остается проблемной зоной".

Безумие, но чемпион Молдовы был даже техничнее бразильского легиона гостей

Юрий Вернидуб в совершенстве знал сильные и слабые стороны соперника, пишет "Футбум".

Главный вывод, который напрашивается из увиденногоф6 Де Дзерби не учел один, казалось бы, очевидный и важный момент - своего непосредственного визави, который знает, прошу прощения, как облупленную нашу Премьер-лигу, в частности "Шахтер". Котором традиционно трудно входить в ритм Лиги чемпионов. А в процессе игры трудно вовремя убежать обратно в защиту, ведь в чемпионате Украины против "горняков" соперники традиционно выставляют "автобус", еще и на "ручнике". Если это увидели в "Шерифе", то на что рассчитывать против "Реала" с "Интером"?

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В Молдове "Шахтеру" не хватало Тараса Степаненко в опорной зоне, пишет обозреватель "Трибуны" Дмитрий Литвинов.

"Вице-чемпионам Украины отчаянно не хватало опорника, который гасил бы атаки соперников. По-простому - Степаненко. Если сначала пропажу у Тараса железного места в основе можно было объяснять так и не залеченной травмой, усталостью после Евро, то сейчас все отчетливее кажется, что многолетний лидер "Шахтера" просто не вписывается в футбол команды. По крайней мере, тот футбол, который в своей голове видит Де Дзерби. Что с этим делать - неясно, но хочется ошибиться. Потому что даже на уровне "Шерифа" Тараса не хватало, а впереди "Реал" с "Интером", где будет не легче, сколько не вспоминай прошлогодние матчи с ними".

28 сентября "Шахтер" сыграет во втором туре Лиги чемпионов против "Интера". Игра состоится на НСК "Олимпийский". Начало матча в 19:45. В другом матче группы "Реал" в гостях победил "Интер" - 1:0. "Шериф" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Реал" по дополнительным показателям. "Шахтер" занимает последнее место в группе.