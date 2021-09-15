Привет от Вернидуба: почему "Шахтер" проиграл "Шерифу"

Юрий Вернидуб 9 лет возглавлял "Зарю". Фото: ФК "Зоря".

В матче первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл "Шерифу" - 0:2.

Что нужно знать об игре в Тирасполе?

Без Соломона. Один из лидеров "Шахтера" пропустил игру из-за религиозных соображений.

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Плохое состояние газона. Поле было мокрое и вязкое. Это нивелировало преимущество "Шахтера" в работе с мячом и помогло хозяевам обороняться.

Игровое преимущество "Шахтера". Гости владели полной инициативой. Команда Юрия Вернидуба играла от обороны.

Провал защиты "горняков". Гости пропустили дважды после грубых ошибок. Сначала не разобрались, кто должен играть в мяч после фланговой подачи. А потом оставили форварда соперников без опеки. Особенно неудачно сыграл Матвиенко.

Андрей Пятов не выручил в случае с первым пропущенном голом

Пятов не выручил. В моменте с первым голом вратарь "Шахтера" мог бы спасти свою команду.

Плохая реализация. "Шахтер" имел свои две-три возможности забить, но выручил вратарь хозяев.

Тактическая победа Вернидуба. "Шахтер" сыграл очень удобно и прогнозируемо против "Шерифа". Все комбинации, атаки, игра в обороне была ожидаемой. Команда Вернидуба была максимально готовым к сильным и слабым сторонам соперника.

В другом матче группы "Интер" будет принимать "Реал". В следующем туре "Шахтер" в Киеве будет принимать "Интер", а "Шериф" сыграет против "Реала" в гостях. 18 сентября "Шахтер" проведет матч восьмого тура УПЛ против "Мариуполя". Начало игры в 17:00.