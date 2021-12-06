Вернется в "Барселону"? Месси недоволен тренером ПСЖ

Лионель Месси сем раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Форвард ПСЖ 34-летний Лионель Месси недоволен работой наставника команды Маурисио Почеттино.

Родственники и друзья аргентинской звезды претензии к работе главного тренера парижан, утверждает L'Equipe.

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На Лео в последнее время выливается немало критики из-за неприметной игры. Его окружение это связывает с Почеттино, до сих пор окончательно не определившимся с функциями Месси на поле. Также у близких футболиста есть сомнения в выборе тактики Маурисио и слишком сложных планов на игру.

Лионель Месси провел за парижан 13 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами. Предыдущую карьеру аргентинец провел в составе "Барселоны". В ПСЖ перешел на правах свободного агента летом 2021 года. В текущем сезоне ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции и гарантировал выход из группы ЛЧ.