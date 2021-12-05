Месси сыграл позорный матч во Франции

Месси проваливается в Париже. Фото: Reuters

Французское издание L'Équipe оценило выступление футболистов в матче 17-го тура французской Лиги 1 "Ланс" — "Пари Сен-Жермен" (1:1).

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси получил 4 балла из 10 за выступление в этой встрече. Аналогичную оценку получил голкипер парижан Кейлор Навас, а также полузащитники "ПСЖ" Леандро Паредес и Данилу Перейра. Лучшим в составе парижской команды стал защитник Преснел Кимпембе, выступление которого издание оценило в 7 баллов.

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"Пари Сен-Жермен" набрал 42 очка, команда занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. "Ланс" (27) — на 5-м месте. В следующем туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" дома сыграет с "Монако" 12 декабря, а "Ланс" 10 декабря в гостях встретится с "Нантом".