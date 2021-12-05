За Месси голосовали Америка, Азия и Океания. За Левандовского – Европа и Африка

Общественость считает, что Левандовского обокрали. Фото: fcbayern.com.

Стали известны детали о голосовании на "Золотой мяч".

От европейских журналистов нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил первое место, набрав 209 баллов. Вторым стал полузащитник "Челси" Жоржиньо Фрелло (166), а третьим – форвард "ПСЖ" Лионель Месси (161).

Аргентинец стал первым по итогам голосования благодаря голосам журналистов из Южной Америки, Азии, Океании и стран, входящих в КОНКАКАФ. Помимо Европы, только Африка поставила Левандовского на первое место.

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Победитель конкурса "Золотой мяч" Лионель Месси набрал 613 баллов. У Роберта Левандовского только 580. Замыкает тройку полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо – 460.