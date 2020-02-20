На посту главного тренера "Арсенала" Арсен Венгер любил работать с молодыми игроками, а не покупать супер-звезд. Фото: рейтер

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поддержал дисквалификацию "Манчестер Сити" на два года с еврокубков.

"Я всегда выступал за соблюдение финансовых правил и за то, что клубы работают с реальным доходом, который они имеют.

Я также убежден, что определенные пункты правил требуют доработки. Но пока они такие, какие есть, и вы должны уважать их. И если люди не уважают закон, пытаясь нарушить его, они должны быть наказаны.

Если будет доказано, что "Манчестер Сити" это сделал намеренно, тогда это нельзя оставить это безнаказанным ", - цитирует Венгера "squawka".

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УЕФА дисквалифицировал "Ман Сити" из еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения ФФП "горожанами" в 2012-2016 годах. Сети обвиняют в завышении сумм от спонсорских контрактов, чтобы скрыть реальные убытки клуба.