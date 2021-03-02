Великобритания готова принять больше матчей Евро-2021

Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Великобритания готова принять больше матчей предстоящего чемпионата Европы с футболу.

По сообщению СМИ, УЕФА в апреле должен рассмотреть вопрос изменения проведения турнира. Из-за сложной ситуации с коронавирусом организаторы могут отказаться от проведения Евро в отдельных странах.

"Мы определенно готовы принять любые матчи, которые они захотят провести", - приводит слова премьер-министра Бориса Джонсона The Sun.

Великобритания способна принять турнир в связи с лучшими темпами вакцинации населения от Covid-19, чем в других странах Европы.

Успешное проведение Евро может помочь британцам в борьбе за право провести Кубок мира-2030.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Соревнования должны пройти в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Окончательный формат будет принято в апреле. Сборная Украины квалифицировалась на турнир. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.