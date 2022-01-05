Вдвое дешевле Мудрика. Польша продала своего самого большого таланта

козловски будет стажироваться в Бельгии. Фото: instagram.com/kozi_6

"Брайтон" на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего польского полузащитника Кацпера Козловского. Англичане приобрели футболиста у команды "Погонь Щецин".

Козловски подписал с "Брайтоном" контракт до лета 2026 года и проведёт вторую половину этого сезона на правах аренды в бельгийском "Сент-Жиллуаз". Пресса оценивает соглашение в € 9,6 млн.

Козловски дебютировал за "Погонь Щецин" в 15-летнем возрасте и провёл за команду 40 матчей в чемпионате Польши, забив 4 гола. Прошлым летом хавбек в составе сборной Польши вышел на замену в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной Испании в возрасте 17 лет и 246 дней, став самым молодым игроком в истории Евро.

Перед новым годом другой английский клуб – "Брентфорд" предлагал за украинского таланта "Шахтера" 21-летнего Михаила Мудрика € 15 млн, но получил отказ.

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Ранее сообщалось, что польским футболистом интересуется "Ливерпуль". Однако в итоге борьбу за таланта выиграл другой английский клуб.