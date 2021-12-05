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среда, 08 декабря 2021 07:11

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

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ВАР украл победу &quot;Динамо&quot; над &quot;Бенфикой&quot;
Николай Шапаренко был одним из лучших в составе "Динамо". Фото: Gettyimages.com/

8 декабря "Динамо" в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет в гостях против "Бенфики".

В первом туре на НСК "Олимпийский" команды не смогли обнаружить более сильного -0:0.

Наставник "Динамо" Мирча Луческу выбрал аккуратную тактику. Киевляне большое внимание уделили обороне на нейтрализации сильных сил соперника.

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Мастерство Дениса Бойко и удача не позволили гостям открыть счет в течение матча. Несколько попыток упустил форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Все могло измениться в концовке матча. Динамовцы могли переломить ход встречи. Сначала Беньямин Вербич не чувствовал момент у ворот соперника.

Уже в добавленное к матчу время киевляне могли вырвать победу. Сначала вратарь "Бенфики" вытаскивал из девятки удар Николая Шапаренко. Потом Денис Гармаш мог забивать нагой.

Все завершилось голом Шапаренко на последних секундах игры. Но арбитр матча отменил взятие ворот из-за офсайда в Гармаше.

Матч "Бенфика"-"Динамо" начнется в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

В другом матче группы "Бавария" будет принимать "Бенфику".

В турнирной таблице "Бавария" получила пять побед и обеспечила себе первое место в группе. У "Барселоны" семь пунктов и вторая строчка. "Бенфика" имеет в активе пять очков и третье место. У "Динамо" только один балл.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
08
декабря

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

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