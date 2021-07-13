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среда, 14 июля 2021 06:11

В ворота "Металлиста" забили фантастический гол

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В ворота &quot;Металлиста&quot; забили фантастический гол
Андрей Бубенцов стал новичком "Металлиста". Фото: ФК "Альянс"

Форвард "Альянса" Станислав Шарай отличился фантастическим мячом.

Харьковский "Металлист" в товарищеском поединке не смог обыграть "Альянс" - 1:1.

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В конце первого тайма Шарай получил мяч на своей половине поля, заметил высокое расположение голкипера соперников Андрея Бубенцова и мощно пробил. Мяч по красивой траектории перелетел вратаря "Металлиста".

"Металлист" стал победителем прошлого сезона во второй лиге. В новом сезоне команда будет выступать в первой лиге, где будет одним из фаворитов выхода в УПЛ. "Альяснс" в прошлом сезоне в первой лиге занял шестое место в турнирной таблице

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