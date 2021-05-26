Ярославский будет выбирать тренера между Маркевичем и Кучером

маркевич последние годы не работал тренером. Фото: УАФ

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский оценил работу Александра Кучера в "Металле". Также бизнесмен ответил на вопрос о возможном назначении Мирона Маркевича на должность наставника возрожденного "Металлиста".

"Любое соревнование выиграть непросто. У него же тоже нет Сосы, Шавьера, Тайсона… Теми футболистами, которые у него были в распоряжении – наверное, непросто выиграть. Когда вы мне дадите Роналду и Месси в состав, так мне и тренер не нужен будет, я сам готов тренировать". Сообщает "Телеграф".

Есть ли вероятность того, что в "Металлисте" будет работать Маркевич? Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру – Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим".

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Мирон Маркевич тренировал "Металлист" с 2005 по 2014 годы. При нем команда выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также играла в четвертьфинале Лиги Европы. Позже, с "Днепром" Маркевич вышел в финал турнира, где проиграл "Севилье".