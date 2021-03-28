"Полесье" отметило возвращение на родной стадион фантастическим голом

Гол Евгения Шевченко не помог "Полесью" победить ". Фото: ФК" Оболонь ".

Игрок житомирского "Полесья" Евгений Шевченко забил фантастический гол в первой лиге.

В 19-м туре первой лиги "Полесье" принимало "дома херсонский" Кристалл ". Для хозяев это была 1-я игра на домашнем стадионе с 2004 года. Центральный стадион Житомира находился на реконструкции и только сейчас готов принять 1-й матч за много лет.

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Хозяева повели в счете на старте поединка. Шевченко отметился фантастическим голом. Защитник житомирян с лету дальним ударом не оставил шансов голкиперу херсонцев.

Красивый гол не помог хозяевами победить. Подопечные экс-тренера "Динамо" Вадима Евтушенко отыгрались еще в 1-м тайме. Андрей Сорокин реализовал пенальти.

После 18 туров лидирует в первой лиге "Черноморец". На 2 очка меньше имеет ровенский "Верес", но у подопечных Юрия Вирта 2 игры в запасе. "Полесье" находится в середине турнирной таблицы, а "Кристалл" имеет только 5 очков и находится на последнем месте.