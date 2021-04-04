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понедельник, 05 апреля 2021 06:11

В ворота Лацио забили шедевральный мяч

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В ворота Лацио забили шедевральный мяч
"Лацио" поднялся на 6 место. Фото: Reuters

В матче 29-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 "Лацио" - "Специя" был забит красивый гол ударом ножницами через себя.

После "сухого" первого тайма команды решили устроить шоу во второй половине встречи. На гол хозяев в исполнении Мануэля Ладзари гости ответили невероятным взятием ворот в исполнении Даниэле Верде.

Итальянский форвард после навеса с левого фланга плотно пробил в падении ножницами через себя - кипер "Орлов" Пепе Рейна капитулировал. К сожалению для гостей, римляне сумели забить еще. На 89-й минуте Фелипе Кайседу реализовал пенальти. Примечательно, что хозяева доигрывали встречу вдевятером после удалений Мануэля Ладзари и Хоакина Корреа в компенсированное время.

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В субботу, 3 апреля, в матче чемпионата Италии "Аталанта" – "Удинезе" отличился украинец Руслан Малиновский. Он стал автором двух результативных передач. "Аталанта" праздновала победу со счетом – 3:0.

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Дата
05
апреля

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