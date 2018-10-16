В Украине откроют бойцовскую школу

Хабиб Нурмагомедов, справа, с родственниками в Полтаве. Фото: Instagram

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намерен открыть бойцовскую школу в Украине. Об этом рассказал дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов, проживающий сейчас в Полтаве.

"Он говорит, что закончит со спортом и будет тренировать. Именно в Полтаве хочет открыть спортивный комплекс имени Хабиба Нурмагомедова. Это его цель. Он хочет открыть его за собственные деньги, сколько бы на это не ушло. В Полтаве хочет открыть спортивный клуб Eagles MMA.

Хабиб говорил, что очень благодарен украинскому народу за то, что ему здесь помогали, когда было тяжело. Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится. Но как все сложится, мы не знаем. Он ведь отказался от гонорара. Но если он получит свои миллионы, то мы попробуем это сделать", – сказал Алекс Нурмагомедов.

Дядя также объяснил, почему не срослось у Хабиба с украинским паспортом:

"Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданствов Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать.

В ОВИРе нам говорили: "Сдайте документы, рассмотрим". Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре или пять

Почему не получилось? В ОВИРе нам говорили: "Сдайте документы, рассмотрим". Не знаю, как они рассматривали, но все время был отказ. И это было не один раз, а четыре или пять. Поэтому мы уже не стали больше просить. Хабиб тогда еще маленький был, у него не было паспорта. В России он числился в финансовом техникуме. Сюда он приезжал по доверенности: отец давал мне доверенность, и я его привозил.

У Хабиба была обида из-за отказа в украинском гражданстве, он спрашивал, почему не дают паспорт, почему они так смотрят на эту ситуацию. Я отвечал, что не знаю и ничего сделать не могу. Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб "Антарес-2000" – это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором. Потом – за клуб "Combat-DOBRO" в Киеве. Руководил им Эльхан Велиев – президент федерации боевого самбо Украины. Я тогда у него был вице-президентом. А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел", - подчеркнул дядя спортсмена.

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Также Хабиб Нурмагомедов отказался от 15 млн долл. за реванш с Конором Макгрегором, рассказал дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов.

"Возможен ли реванш с Конором? Нет. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 млн, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пусть Конор становится в очередь, пусть подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - сказал Алекс в интервью Спорт-Экспресс.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе после победы над Конором Макгрегором.