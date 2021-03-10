В составе соперника "Шахтера" нашли больного коронавирусом

Жезус сыграл 10 матчей в нынешнем сезоне.Фото: Reuters

Защитник "Ромы" 29-летний Жуан Жезус сдал положительный тест на коронавирус. Бразилец не сыграет с "Шахтером" в 1-м матче 1/8 финала ЛЕ.

Болезнь у игрока была обнаружена в ходе тестирования команды перед еврокубковым матчем, – сообщает Sky Sport Italia.

У футболиста нет симптомов болезни, он находится на самоизоляции.

Кроме того, тренировки в общей группе "Ромы" возобновил форвард Эдин Джеко, который не играл с 26 февраля. Он может попасть в заявку на матч с "горняками".

Жуан Жезус в текущем сезоне провел 10 матчей в составе "Ромы". На счету Джеко 10 забитых мячей и 2 результативные передачи в 25 встречах.

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Матчи "Шахтера" с "Ромой" пройдут 11 и 18 марта, 1-й в Италии. Соперника "горняков" тренирует экс-наставник донецкого клуба Паулу Фонсека.