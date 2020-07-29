В "Шахтере" может появиться первый японец

22-летний правый атакующий полузащитник ПСВ Рицу Доан в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Как сообщает источник, интерес к Доану возобновил донецкий "Шахтер". Кроме "горняков", японец интересный московским ЦСКА и "Спартаку", а также английском "Саутгемптону".
Впервые об интересе "Шахтера" к Доану сообщалось в декабре 2018 года, когда японец выступал за "Гронинген".
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Прошлым летом Рицу за 7,5 миллионов евро перешел в ПСВ, где за сезон в чемпионате Нидерландов провел 21 матч, отметившись 3 голами и 1 голевым пасом.
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