"В раздевалке тихо. Все разочарованы "- Сульшер о поражении в финале Лиги Европы

Уле Сульшер не смог выиграть Лигу Европы второй год подряд. Фото: REUTERS

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Вильярреала" в финале Лиги Европы.

По словам норвежского тренера, "МЮ" должен сделать урок и двигаться дальше.

"В раздевалке тихо. Все разочарованы. Это футбол — иногда все решает один удар. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно попробовать это чувство на вкус и сделать так, чтобы больше никогда такого не переживать.

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Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, что мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта.

Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит, ты не все сделал правильно.

Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого — это становиться лучше", - отметил Сульшер в комментарии официальному сайту УЕФА.

Основное время матча завершилось вничью -1:1. В серии пенальти точнее были футболисты "Вильярреала" -11:10. В прошлом году победителем турнира была испанская "Севилья", которая в финале одолела "Интер" 3:2. "МЮ" вылетел из турнира на стадии 1/2 финала от победителя Лиги Европы. Текущий сезон АПЛ команда Сульшера завершила сезон на втором месте и получила путевку в Лигу чемпионов.