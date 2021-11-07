В Польше забили эпичный автогол

В Польше играет украинец Мусолитин. Фото: "Валмієра"

В польской Экстраклассе забили смешной автогол. "Варта" принимала "Лехию". Весь матч счет держался ничейным, пока на 95-й минуте гости не реализовали пенальти.

Казалось бы, на этом все, но уже через две минуты случился странный автогол. Голкипер побежал, чтобы перехватить длинную передачу соперника, защитник не увидел его и головой сбросил мяч назад. В итоге, футболисты врезались в друг друга, а Ян Чжесик отметился голом в собственные ворота.

Курьезный автогол смотреть на 4:18.

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"Лехия" победила со счетом 2:0 и идет на втором месте. "Варта" - на 16 месте. Лидирует "Лех" из Познани.