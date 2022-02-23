В Польше не хотят играть матч отбора ЧМ-2022 в Москве. ФИФА пока молчит

Фото: Польский футбольный союз

ФИФА пока не спешит переносить стыковой матч за выход на чемпионат мира-2022 между Россией и Польшей из Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе организации, информирует Sport24.

"ФИФА следит за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия - Польша запланирован на 24 марта", - сказано в ответе.

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Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал перенести матч на нейтральное поле на фоне агрессии РФ против Украины.

"Будь моя воля, мы бы не поехали в Москву", - цитирует министра Interia Sport.

"Считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии на территории России будет использовано режимом Владимира Путина для пропагандистской деятельности. Я рассчитываю на поддержку министров спорта Евросоюза и Великобритании", - добавил Бортничук.

Победитель матча Россия - Польша поспорит за путевку на ЧМ-2022 с лучшей командой в паре Швеция - Чехия. Чемпионат мира по футболу должен пройти с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Путин вводит войска на оккупированный Донбасс.