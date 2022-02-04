В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было

В пятницу, 4 февраля, в Пекине официально открылись XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.
Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо", и началась в 14:00 по киевскому времени.
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Из-за эпидемии коронавируса участие в официальном мероприятии приняло ограниченное количество спортсменов.
Организаторы, чтобы создать шоу, использовали современные технологии и спецэффекты.
Всего в церемонии приняла участие 91 страна. Последними на арену вышли китайцы.
Знаменосцами сборной Украины были Александр Абраменко и Александра Назарова. В общей сложности нашу делегацию представили 10 человек.
Мероприятие длилось чуть более 90 мин.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Первые медали на Олимпиаде-2022 разыграют 5 февраля.
Украину в Пекине должны представить 45 спортсменов в 12-ти дисциплинах.
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