В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было

В пятницу, 4 февраля, в Пекине официально открылись XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.

Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо", и началась в 14:00 по киевскому времени.

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Из-за эпидемии коронавируса участие в официальном мероприятии приняло ограниченное количество спортсменов.

Организаторы, чтобы создать шоу, использовали современные технологии и спецэффекты.

Всего в церемонии приняла участие 91 страна. Последними на арену вышли китайцы.

Знаменосцами сборной Украины были Александр Абраменко и Александра Назарова. В общей сложности нашу делегацию представили 10 человек.

Мероприятие длилось чуть более 90 мин.

Фото: REUTERS

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали на Олимпиаде-2022 разыграют 5 февраля. Украину в Пекине должны представить 45 спортсменов в 12-ти дисциплинах.