Названы знаменосцы сборной Украины на Играх-2022 в Пекине

Александра Назарова и Александр Абраменко. Фото: НОК Украины

На торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, стартующих 4 февраля в Пекине, сине-желтый флаг будут нести сразу двое украинцев.

Для этой миссии выбрали олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко и серебряного призера юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александру Назарову, пишет сайт Национального олимпийского комитета Украины.

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"Прежде всего, это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ​​ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение", - прокомментировал Абраменко.

"Еще на зимних Играх в Пхенчхане-2018 я очень стремилась стать знаменосцем, но понимала, что для меня это дебютные соревнования такого уровня. И потому сейчас я очень счастлива разделить такой торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной", - сказала Назарова.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля. Сборная Украины будет представлена ​​45 спортсменами в 12-ти дисциплинах. Украинским спортсменам рекомендовали держаться подальше от россиян на Олимпиаде в Пекине.