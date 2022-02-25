"В отеле только я и бразильцы". Де Дзерби остался в Украине

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби остался в Украине после нападения России.

Итальянский тренер вместе с бразильскими легионерами находится в киевской гостинице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший тренер "Шахтера" и "Ромы" Фонсека находится в Киеве

"Мы находимся в постоянном контакте с посольством Италии в Киеве. Нам посоветовали оставаться в отеле по ряду причин. Дорога, ведущая к границе, перекрыта, стоят длинные очереди из машин. Говорят о 70-километровых пробках. Запасы бензина недостаточны, как и продовольствия. Ехать куда-нибудь в таких условиях – это вопрос выживания. Оставлять отель было бы очень опасно.

Мы слышали, как падали бомбы в среду вечером, а также сегодня вечером (разговор состоялся накануне – Gazeta.ua.). Нас успокаивают, говоря, что ничего не происходит с мирными жителями. Точнее, ничего не произошло с гражданскими иностранными гражданами. Но никто никогда не был в такой ситуации. В отеле остались только мы, я и бразильские игроки. В клубе больше никого нет. Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому остаюсь с молодыми игроками, чтобы показать, что мы все вместе. Для меня это верно. Я не знаю, заставляет ли нас чувствовать себя хорошо, потому что мы боимся. Но мы не можем позволить себе ставить страх выше жизни", – сказал Де Дзерби в комментарии Radio Deejay.

Роберто Де Дзреби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Предыдущим местом работы наставника был клуб Серии А "Сассуоло".