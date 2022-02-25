Бывший тренер "Шахтера" и "Ромы" Фонсека находится в Киеве

Пауло Фонсека три года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на вторжение российских войск в Украину.

Фонсека вместе с женой украинкой Екатериной находятся в Киеве.

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"Всем привет. Я сейчас в Киеве. Моя семья и я проходим через очень тяжелое время в центре неожиданной войны. Однако мы верим, что мир в конечном счете перевесит. Мы должны оставаться сильными.

Я получаю сообщения от многих людей из Португалии, Италии и со всего мира. Хочу поблагодарить каждого за заботу, которую вы показываете моей семье и мне в это время. Надеюсь увидеть вас всех скоро", – написал Фонсека в Twitter.

25 февраля продолжаются вторые сутки российского нападения на Украину. Украинские воины удерживают рубежи по многим направлениям и вынуждают врага отступать. Также они массово уничтожают военную технику противника. Уничтожено около 800 солдат противника. Есть захваченные в плен, некоторые начали сдаваться сами. Также уничтожены до 130 единиц бронемашин, более 30 танков, 7 самолетов и 6 вертолетов. 137 украинцев погибли. Ранены 316 человек.