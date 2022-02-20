Де Дзерби назвал игрока "Шахтера", который может выиграть "Золотой мяч"

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает, что полузащитник команды Михаил Мудрык может выиграть "Золотой мяч".
После прихода в команду итальянского тренера украинский полузащитник начал стабильно играть за донецкую команду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" завершил зимние сборы безголевой ничьей
"Мудрык это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть "Золотой мяч". В ближайшие пять лет молодые игроки "Шахтера" станут лидерами сборной", – сказал итальянский наставник в комментарии журналисту Александру Денисову.
Михаил Мудрык является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". С 2018 года выступает за "Шахтер".
В текущем сезоне "Шахтер" лидирует в УПЛ. Первый матч второй части сезона команда Де Дзерби проведет против "Металлиста-1925".
Комментарии