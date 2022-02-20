Де Дзерби назвал игрока "Шахтера", который может выиграть "Золотой мяч"

 
Ексклюзивы
1/5
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1035
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 963
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 7146
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 8848
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 396
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1485
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 486
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5238
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3672
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
10
6
6
12
2
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Неудачные выступления и курьезы: фото зрелищных падений на Олимпиаде-2022
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Mercedes и Ferrari представили новые болиды: эффектные фото автомобилей Формулы-1
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
Ломаченко исполняется 34 года: лучшие моменты в карьере боксера
&quot;Лос-Анджелес Рэмз&quot; выиграли Супербоул-2022: как это было
"Лос-Анджелес Рэмз" выиграли Супербоул-2022: как это было
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Упала на финише. У норвежской биатлонистки возникли проблемы со здоровьем на Олимпиаде
Видео
Все видео
"Милан" не смог победить последнюю команду Серии А
"Милан" не смог победить последнюю команду Серии А
Урок от Конте. "Тоттенхэм" победил "Ман Сити"
Урок от Конте. "Тоттенхэм" победил "Ман Сити"
"Шахтер" завершил зимние сборы безголевой ничьей
"Шахтер" завершил зимние сборы безголевой ничьей
Чемпион Узбекистана оказался не по зубам. "Динамо" не забило в спарринге
Чемпион Узбекистана оказался не по зубам. "Динамо" не забило в спарринге
Защитник сборной Украины забил фантастический гол
Защитник сборной Украины забил фантастический гол
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 900
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2223
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2331
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5760
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4563
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 414
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
воскресенье, 20 февраля 2022 13:29

Де Дзерби назвал игрока "Шахтера", который может выиграть "Золотой мяч"

  Комментировать
Де Дзерби назвал игрока &quot;Шахтера&quot;, который может выиграть &quot;Золотой мяч&quot;
Михаил Мудрык является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает, что полузащитник команды Михаил Мудрык может выиграть "Золотой мяч".

После прихода в команду итальянского тренера украинский полузащитник начал стабильно играть за донецкую команду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" завершил зимние сборы безголевой ничьей

"Мудрык это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть "Золотой мяч". В ближайшие пять лет молодые игроки "Шахтера" станут лидерами сборной", – сказал итальянский наставник в комментарии журналисту Александру Денисову.

Михаил Мудрык является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". С 2018 года выступает за "Шахтер".

В текущем сезоне "Шахтер" лидирует в УПЛ. Первый матч второй части сезона команда Де Дзерби проведет против "Металлиста-1925".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Де Дзерби назвал игрока "Шахтера", который может выиграть "Золотой мяч"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Как Россия оккупировала Крым: вспоминаем начало аннексии полуострова - дата

Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата

Курту Кобейну могло бы исполниться 55: малоизвестные факты и популярные песни музыканта

Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 4 Просмотров: 27443
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 4 Просмотров: 20043
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 10 Просмотров: 13653
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 9783
Китай выразил поддержку Украине
Китай выразил поддержку Украине Просмотров: 9720
Спорт
Обидчик Ломаченко Теофимо Лопес хочет посетить Украину
Обидчик Ломаченко Теофимо Лопес хочет посетить Украину Просмотров: 279
"Милан" не смог победить последнюю команду Серии А
"Милан" не смог победить последнюю команду Серии А
 Просмотров: 207
Урок от Конте. "Тоттенхэм" победил "Ман Сити"
Урок от Конте. "Тоттенхэм" победил "Ман Сити"
 Просмотров: 315
Результаты последнего дня Олимпиады и итоговый командный зачет
Результаты последнего дня Олимпиады и итоговый командный зачет
 Просмотров: 1314
Упущен последний шанс на медали. Украинки не смогли одержать награды в лыжной гонке на Олимпиаде
Упущен последний шанс на медали. Украинки не смогли одержать награды в лыжной гонке на Олимпиаде Просмотров: 423
Больше всего комментируют
11
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
4
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
4
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
4
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Голосов: 567
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть