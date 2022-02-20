Де Дзерби назвал игрока "Шахтера", который может выиграть "Золотой мяч"

Михаил Мудрык является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает, что полузащитник команды Михаил Мудрык может выиграть "Золотой мяч".

После прихода в команду итальянского тренера украинский полузащитник начал стабильно играть за донецкую команду.

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"Мудрык это тот футболист, который может когда-нибудь выиграть "Золотой мяч". В ближайшие пять лет молодые игроки "Шахтера" станут лидерами сборной", – сказал итальянский наставник в комментарии журналисту Александру Денисову.

Михаил Мудрык является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". С 2018 года выступает за "Шахтер". В текущем сезоне "Шахтер" лидирует в УПЛ. Первый матч второй части сезона команда Де Дзерби проведет против "Металлиста-1925".