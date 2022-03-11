В оккупированном Херсоне скончался автор первого гола "Шахтера" в еврокубках

Владимир Роговский выступал 7 лет за "Шахтер". Фото: ФК "Кристалл".

На 69-м году жизни скончался бывший форвард "Шахтера" Владимир Роговский.

Уроженец Херсона скончался в родном городе, который находится в блокаде российских оккупантов, сообщает FootBoom.

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Именно Роговский забил первый еврокубковый гол в истории донецкого "Шахтера". Пострадало берлинское "Динамо" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/1977. В той встрече "Шахтер" победил со счетом 3:0, и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира.

Роговский провел за "Шахтер" 179 матчей и забил 21 мяч. В составе "горняков" выигрывал Кубок СССР, дважды добывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата.