В Нидерландах застрелили футболиста

На Келвина Мейнарда напали, когда он был в машине

В Амстердаме был застрелен 32-летний голландский футболист Келвин Мэйнард.

Как сообщает "АР", спортсмен находился в своем автомобиле, когда к нему подъехали бандиты и начали обстреливать его машину. Мейнард попытался уйти от нападавших, но врезался в здание и умер.

Офицеры из ближайшего пожарного депо попытались помочь спортсмену, но его не удалось вернуть к жизни. Сообщается, что в убийстве игрока замешаны два человека. После совершения преступления подозреваемые скрылись на черном скутере.

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Келвин Мэйнард выступал за бельгийский "Антверпен" и английский "Бертон". С 2017 года он представлял голландский любительский клуб "Альфенс Бойз"