В Киеве пройдет чемпионат по смешанным боевым единоборствам

В Киеве на международном турнире будут соревноваться бойцы. Фото предоставлено организаторами

17 августа во "Зеленом театре" пройдет третий международный турнир по смешанным единоборствам в бойцовских куртках (GCFC MMA).

Для Украины это событие уникальное, потому что эти бои особенние тем, что их не проводят другие организации и федерации единоборств.

Формат GCFC (Golden Coat Fighting Championship) объединяет стиль самбо, дзюдо, джиу-джитсу, где бойцы выступают в специальной одежде, что увеличивает арсенал приемов во время боя.Турнир GCFC MMA - это не только спортивное событие, но и яркое шоу , участие в котором примут хедлайнеры:

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- Полиграф Шарикоff, более известный как белорусский и украинский хип-хоп исполнитель Серега;

- Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным боевым искусствам топовой лиги UFC, призер многих спортивных турниров;

- Владимир Такудис, топовый ведущий мероприятий в Украине;

Организовивает мероприятие Федерация профессионального боевого самбо Украины.

"Мы проводим уже третий турнир GCFC MMA в Украине, - рассказывает президент федерации профессионального боевого самбо Украины Алексей Плешаков. - И с каждым новым турниром интерес к этому виду спорта только увеличивается. Мы видим это по количеству проданных билетов и отзывам участников, партнеров, спонсоров . Ведь бои GCFC MMA - это не просто демонстрация искусства боя, но и яркое шоу, которое дополнено амуницией бойцов, световыми и звуковыми эффектами. Это действительно незабываемое зрелище ".

Участие в турнире примут бойцы из Украины, Литвы, Марокко, Молдовы и Армении.

В рамках третьего турнира GCFC MMA пройдет 10 боев, 2 из них - женские. После соревнований гостей ждет вечеринка с шоу-программой.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте http://gcfc-mma.com/#

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