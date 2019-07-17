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среда, 17 июля 2019 17:20

В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

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Автор: пресс-служба
  - Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу пройдет на Трухановом острове
- Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу пройдет на Трухановом острове

С 5 по 10 августа в Украине состоится масштабное спортивное соревнование - Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу. Ежегодно Международная федерация воднолыжного спорта и вейкбординга выбирает страну на основе поданных заявок. В 2018 году Чемпионат проходил в Италии. В этом году выбор встал между Украиной и Францией.

Организатором соревнований выступит клуб BreakWater (УСКК "Украина"), который 20 лет принимает национальные и международные соревнования. В 2012 году BreakWater стал организатором первого в Украине IWWF Чемпионата Европы и Африки по вейкбордингу за катером.

"Не так просто получить право на проведение чемпионата. Место должно иметь соответствующую инфраструктуру, а также опыт проведения международных соревнований. Это главное событие года, не считая Чемпионат Мира, который в этом году пройдет в Абу-Даби", - комментирует Мария Булгакова, генеральный секретарь Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга.

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В рамках Чемпионата по вейкбордингу Украину посетят 110 спортсменов из 16 стран Европы и Африки, среди которых многократные чемпионы Европы и мира. Оценивать будет международная судейская коллегия во главе с Нуно АлмейдадЕкою (Португалия) - многократным судьей Чемпионатов Европы и Африки, Кубков и Чемпионатов Мира, Президентом Всемирного совета по вейкбордингу.

Автор: пресс-служба
  - Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу пройдет на Трухановом острове
- Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу пройдет на Трухановом острове

Украину будут представлять 14 спортсменов в следующих категориях:

- Boys / Girls (10-14 лет)

- Junior Men / Ladies (15-18 лет)

- Open Men / Ladies (без возрастных ограничений)

- Masters Men / Ladies (от 30 лет)

- Masters Men / Ladies (от 40 лет)

Наиболее зрелищные заезды будут проходить в категории Open, которая объединяет сильнейших спортсменов из всех категорий. Оценивают участников согласно следующим критериям: композиция - сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность - амплитуда полета, стабильность; исполнения - чистота приводнения, продолжительность греба.

"В этом году у нас есть все шансы побороться за медали. Например, мы возлагаем большие надежды на нашего спортсмена Клещара Даниила, который буквально вырос в нашем спорте. Еще в 4 года он принимал участие в Чемпионате Европы 2012 года, а в прошлом году стал финалистом Чемпионата в Италии. Мы воспитали хорошее поколение", - добавляет Мария Булгакова.

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Россию на отборочный этап чемпионата мира-2019. Турнир состоится с 19 по 27 июля в Лужниках.

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