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понедельник, 04 октября 2021 08:50

"В Киеве остается одна команда" - Суркис о матче против "Шахтера"

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&quot;В Киеве остается одна команда&quot; - Суркис о матче против &quot;Шахтера&quot;
Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итоги матча против "Шахтера" в десятом туре УПЛ.

Функционер остался доволен игрой бело-синих и тем, что киевляне проявили характер.

"Мы идем впереди в турнирной таблице, поэтому понятно, что "Шахтер" хотел победить и догнать нас. Это была одна из ключевых игр в чемпионате. Мы прилетели в Киев только в четверг, поэтому считаю, что в трудные графике это хороший результат. Или было желание реванша? Чемпионат и Суперкубок - это разные турниры. Сейчас надо забывать и Суперкубок, и встреча с "Баварией". "Бавария" сегодня тоже проиграла, так что нет непобедимых команд.

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Мы провели достойную игру. Могли и выиграть, если бы в первом тайме Витиньйо забил, а могли и проиграть на последних секундах. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем до последней секунды. Хочу еще раз сказать, что мы возглавляем турнирную таблицу и провели одну из ключевых игр. Но, к сожалению, за ничью в таких важных играх не дают два-три очка. Можно заработать только одно очко, как и с другими командами. Поэтому я доволен игрой. Команда не успела до конца восстановиться, но проявила характер.

Поддержка киевлян - это естественно, ведь мы играем в своем родном городе, а причины переезда "Шахтера" в Киев вы знаете сами. В том, что стадион болел за "Динамо", нет ничего удивительного. Если бы мы встречались в Донецке - дай Бог, чтобы это когда-нибудь произошло - то стадион там болел бы за "Шахтер". Но в Киеве была и остается одна команда ", - цитирует Суркиса сайт "Динамо".

"Динамо" и "Шахтер" расписали нулевую ничью. Киевляне опережают "горняков" на три очка в турнирной таблице.
16 октября "Динамо" в гостях сыграет против "ФК Львов", а "Шахтер проведет матч против" Зари "на день раньше.

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04
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