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воскресенье, 03 октября 2021 22:18

Ничья в пользу Луческу: почему "Динамо" не смогло взять реванш у "Шахтера"

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Ничья в пользу Луческу: почему &quot;Динамо&quot; не смогло взять реванш у &quot;Шахтера&quot;
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче десятого тура чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью -0:0.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Кадровые проблемы "Динамо". Миколенко, Вербич и Шепелев оказались вне игры из-за повреждения. Луческу фактически остался без возможности усилить игру.

Сюрприз от Луческу. Наставник киевлян играл без выраженного форварда. На острие атаки действовал Витиньйо, который играл из глубины. Де Дзерби обошелся без сюрпризов.

Преимущество "Шахтера". "Горняки" играли первым номером, а динамовцы действовали от обороны. Команде Де Дзерби хорошо удавался высокий прессинг, а киевляне лучше быстро выходили из обороны.

Игра до забитого мяча. Один гол решил бы судьбу матча. Обе команды имели свои моменты и полумоменты, но забить никто не смог.

Проблемы Сидорчука. Капитан "Динамо" провел невыразительный матч. Много ошибался и терял мяч.

"Динамо" имело кадровые проблемы

Невнятный Витиньйо. Бразилец старался, много работать, пытался угрожать воротам, но эффективность его действий была слабой

"Шахтеру" не хватало Траоре. "Горняки" владели территориальным преимуществом, держали мяч у штрафной, но не хватало завершающего удара.
"Горняки" были свежими. Под конец матча команда Де Дзерби владела полным преимуществом, а команда Луческу играла на отбой.

Ничья в пользу Луческу. Киевляне сохранили лидерство и превосходство над оппонентом на три очка.

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Ни одна из команд не наиграла на победу. Оба тренера нивелировали сильные стороны соперника, а потом думали о собственной атаку. Матч был беден моменты. Такую игру могли раскрыть индивидуальные действия, или ошибки, но ничего не произошло.

В других матчах десятого тура "Львов" проиграл "Днепру-1" -0:1, "Заря" - "Десна" - 2:0, "Металлист-1925" - "Минай" - 1:0, "Мариуполь" - "Рух"-0:2,"Александрия"-"Верес"- 0:0, "Ворскла" разгромила" Ингулец "- 3:0.

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда Луческу на три очка опережает "Шахтер".

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
03
октября

"Шахтер" легко обыграл "Динамо"

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