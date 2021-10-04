Фанаты "Шахтера" обидели Луческу

Болельщики "Шахтера" обвинили тренера "Динамо" 76-летнего Мирче Луческу в измене.

Во время матча десятого тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" фаны дончан вывесили баннер с надписью "Луческу - Иуда Искариот", сообщает "Профутбол"

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Болельщики сравнили экс-наставника "горняков" и нынешнего главного тренера киевлян Луческу с библейским героем. Иуда Искариот стал единственным среди двенадцати апостолов Иисуса Христа, кто предал Учителя за 30 сребреников.

Автор: "Профутбол"

Луческу провел во главе "Шахтера" 12 лет, восемь раз стал чемпионом Украины, шесть - обладателем Кубка, а также победил в Кубке УЕФА 2008/09. В июле 2020 года он подписал контракт с Динамо и оформил чемпионский дубль с киевлянами. Матч "Динамо" - "Шахтер" завершился вничью 0:0. Киевляне сохранили свое лидерство в УПЛ,