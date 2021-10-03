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воскресенье, 03 октября 2021 22:45

Тренер "Шахтера" унизил "Динамо"

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Тренер &quot;Шахтера&quot; унизил &quot;Динамо&quot;
Де Дзерби недоволен результатом. Фото: Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с "Динамо" (0:0).

- Насколько справедливый результат матча?

– Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла.

- Вы имеете в виду, что "Динамо" не хотело играть?

– Нет, я просто видел матч, где только "Шахтер" играл. Не знаю, что остальные видели сегодня.

- Мог ли сегодня "Шахтер" добыть больше, чем ничью?

– Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он – не нападающий. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что "Шахтер" доминировал сегодня.

- Как здоровье Траоре и других травмированных?

– У Исмаили маленькая травма, он будет после паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. Траоре нужно ждать.

- Насколько процентов это тот "Шахтер", который вы хотите видеть? Вы уже имели ничью с "Интером" и победу в Суперкубке.

– Думаю, в тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Есть встречи, в которых можно победить, а есть такие, как сегодня, когда получилась ничья. Но моя команда играла очень хорошо и в Суперкубке, и против "Интера", и сегодня вечером, – сказал Де Дзерби.

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После 10 туров у "Динамо" стало 26 зачетных баллов, а у "Шахтера" - 23. Отрыв в три очка сохранился. Чемпионат Украины берет паузу на матчи сборных.

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