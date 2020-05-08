"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"

40-летний испанец Серхио Наварро работал главным тренером "Карпат". Сейчас – ассистент тренера в "Леванте", команды Ла Лиги, высшей лиги чемпионата Испании.

Опыт работы в "Карпатах" был для вас первым в самостоятельной тренерской работе. Были готовы к такому вызову?

- Я и мои помощники знали, что нам будет крайне трудно. Мы имели не так много времени, но должны были быстро дать результат. Сразу оказались под давлением. Чтобы изменить систему команды и достичь результата, нужно было выполнить большой объем работы за короткое время.

Мы имели собственный план, как добиться успеха в построении системной работы в "Карпатах". Но в футболе что-то серьезное создать за короткий отрезок не так просто.

Невзирая на то, что мы так и не достигли нужного результата, считаю, что очень много чего моя команда смогла сделать во Львове ради последующего развития клуба. Мы работали, честно отдаваясь нашему делу на 100 процентов.

После того, как оставил "Карпаты", то пересмотрел все матчи команды, когда я руководил ею. Если бы мы имели больше времени и работали дальше, то достигли бы большего. Игроки уже стали изменяться, понимать, чего от них требуют. Нужно было терпение, чтобы преодолеть неудачи.

Мне очень понравился Львов. Настоящий европейский город. Люди очень открыты и коммуникабельные. Очень жаль, что не удалось порадовать местных болельщиков, отблагодарить фанатам футбола хорошими результатами.

Чтобы вы изменили в своей работе в Карпатах, если бы можно было время повернуть назад?

- Ничего. Мы все - от президента клуба и менеджеров самого низкого звена - пытались работы все, что было в наших силах, чтобы клуб стал другой и добился успеха. Я и моя тренерская команда заложили фундамент, но у нас просто не было времени. Хорошую команду нельзя построить за несколько месяцев.

Я ни о чем не жалею. "Карпаты" стали для меня прекрасным опытом в тренерской работе. Я полюбил этот клуб. Пытался делать все, чтоб он стал успешнее и лучше.

Автор: ФК "Вильярреал" Серхи Наварро был главным методистом "Вильярреала"

Какое впечатление на вас произвел украинский футбол - его сильные стороны и слабые стороны?

- До работы во Львове об украинском футболе мне фактически ничего не было известно. Я знал о командах, которые играют в еврокубках и великих украинских футболистов. Это не так уже много.

Увиденное произвело позитивное впечатление. Футболисты самоотвержены, у них есть сила воли, желания добиться успеха и большего в собственной карьере. Я для себя открыл, что Украина – футбольная страна. Невзирая на все сложности болельщики "Карпат" ездили на все гостевые матчи команды. Пылко поддерживали на домашних матчах. Такие вещи не могут не нравиться.

Качества, присущие украинцам от природы, нужно соединить с воспитанием футболистов. Больше внимания уделять детскому и юношескому футболу. Тогда Украина будеть иметь все шансы достигать большего на футбольных полях.

Автор: sportarena.com Сархио Наварро пытался изменить философию "Карпат"

А страна наша как вам?

- Мне очень понравился Львов. Настоящий европейский город. Люди очень открыты и коммуникабельные Очень жаль, что не удалось порадовать местных болельщиков, отблагодарить фанатам футбола хорошими результатами.

Фран Сол мог стать игроком "Карпат" в 2017 году. Вы знаете его по совместной работе в "Вильярреале". Это сильный нападающий, он может раскрыться в "Динамо"?

- Когда я работал методистом в "Вильярреали", Фран Сол выступал за вторую команду этого клуба. Поэтому мне этот футболист очень хорошо знаком. Могу сказать только о нем хорошие слова. Я не удивлен, что он смог добиться успеха в Нидерландах и перешёл в такой великий клуб как "Динамо".

Большой профессионал. Он всегда стремился становиться лучшим и достигать большего. Если у него что-то не выходило, то работал самостоятельно и искал возможности для прогресса.

Проблемы Сола заключаются в том, что он приехал с другого футбола, с другой культурной среды. Каким бы он ни был профессионалом и сильным нападающим, но ему нужно время на адаптацию. Кроме того, травма плеча оказалась очень неуместной. У меня нет сомнений, что Фран Сол раскроется и принесет "Динамо" пользу.

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Вы работали методистом в академии "Вильярреала". На что в первую очередь обращают внимание при подготовке игроков в Испании?

- Понимание футбола, способность быстро принимать решение и не бояться брать ответственность на себя.

В академии "Динамо" и "Днепра" работали испанские специалисты - Альберто Босх, Унаи Мельгоса, Висенте Гомес, Жорди Гратакос. Почему такой большой спрос на испанских методистов и тренеров в мире?

- Испанские тренеры никогда не сидят на месте. Они постоянно совершенствуются, работают над методологией тренировочного процесса, практических навыках, пытаются улучшить все возможные компоненты тренерской работы.

Роман Зозуля, Василий Кравец, Сергей Мякушко, Андрей Лунин сейчас выступают в Сегунде. Насколько это сильный дивизион и можно ли в нем прогрессировать?

- Сегунда – очень сильная технически, игроки хорошо работают с мячом. В целом там уровень футбола достаточно высок: очень трудно определить фаворита турнира, потому что много интересных и самобытных команд. Каждый может удивить. Финансово клубы стоят крепко на ногах. Недаром футболисты из Сегунды могут попасть в ведущие лиги Европы, или выступать в Ла Лиге.

Для украинских игроков это очень хорошая возможность себя показать. Кроме качества футбола можно также надеяться на переход в более сильный клуб или лигу.

Автор: ФК "Карпаты" "Карпаты" стали для Серхио Наварро первым самостоятельным опытом работы.

Какие добродетели должен иметь игрок, чтобы быть успешным в испанском футболе и играть в Ла Лиге?

- Быстро думать на поле и принимать решения. Но и без физической подготовки в нынешнем футболе никуда.

У Лунина огромный потенциал. Все будет зависеть от того, дадут ли ему возможность проявить себя

Андрей Лунин пока никак не может заиграть на уровне Ла Лиги. Какие его перспективы в испанском футболе и может ли он заиграть в "Реале"?

- У Лунина огромный потенциал. Все будет зависеть от того, дадут ли ему возможность проявить себя. Он много работает над собой, быстро адаптировался к испанскому футболу и быту, выучил язык. Стоит дождаться своего шанса.

Вы работали вместе с Остапом Маркевичем в "Вильярреале". Какие впечатления от его работы?

- Я помню, что когда только Остап приехал в клуб, то он очень тщательным образом всем интересовался, задавал много вопросов. Его интересовали все детали работы с футболистами в Испании. Поэтому я не удивлен, что он стал самостоятельным тренером.

Автор: ФК "Карпаты" Серхио Наварро не удалось достичь успеха в Украине

Планируете вернуться к самостоятельной тренерской работе?

- Конечно. Потому что я хочу расти как тренер. Если будут интересные предложения из Украины, то готовый их рассмотреть.

Насколько трудно будет Ла Лиге доиграть сезон, учитывая коронавирус, и как пандемия изменит испанский футбол? Правда, что наибольший удар будет по детскому футболу?

- Пока ответа на этот вопрос не имеет. Государство еще не приняло решение, как должен выходить из карантина спорт. Точные даты, календарь еще не известны.

В целом кризис серьезно ударит в первую очередь по детскому футболу и по маленьким клубам из низших дивизионов. Пока даже допускать, когда они смогут вернуться, не стоит.

Как переживаете карантин?

- Работаем из дому. Занимаемся методологической и аналитической работой. Посылаем видео игрокам, которые должны поддерживать хорошую физическую форму. Невзирая на карантин, пытаемся не забывать о футболе и ожидаем, когда опять игроки могут вернуться на поле.

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Серхио Наварро был футболистом "Вильярреала". Женат. Воспитывает двух дочек.





