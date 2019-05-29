В Испании наблюдают за 3 игроками "Динамо" - Рианчо

Рианчо перечислил украинских талантов

Бывший тренер "Динамо" Рауль Рианчо рассказал об интересе к футболистам "Динамо" со стороны испанских клубов. Об этом пишет X-Sport

"Следят за Миколенко, Бурдой и Цыганковым. Скауты часто спрашивают про этих игроков". Интересуются "Леванте", "Осасуна", "Реал Сосьедад".

Рианчо назвал лучших, по его мнению, украинских футболистов.



"Очень нравится Цыганков. Он должен продолжать работать. Ему еще есть куда стремиться. Также могу выделить Бурду, Степаненко, Шепелева, Зинченко. Сейчас у Украины очень много ярких игроков середины поля".

Раньше сообщалось, что Миколенко интересен "Манчестер Сити", а Цыганков – "Наполи".

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В чемпионате Украины Виктор Цыганков забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.