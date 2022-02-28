В финале побил россиянина. Хижняк стал победителем престижного турнира по боксу

Александр Хижняк. Фото: Федерация бокса Украины

В столице Болгарии завершился старейший в Европе боксерский турнир - "Странджа-2022".

Триумфатором соревнований стал лидер сборной Украины Александр Хижняк, сообщает страница Facebook Федерации бокса Украины.

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В финале украинец одолел россиянина Павла Сосулина.

Заметим, что после боя представитель страны-агрессора подошел и обнял Хижняка.

Андрей Тышковец, Татьяна Коб, Сергей Горсков и Ярослав Харцыз стали серебряными призерами, а Анна Лысенко и Анна Охота - бронзовыми.

На Олимпийских играх-2020 Токио Хижняк стал серебряным призером в категории до 75 кг. Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами.