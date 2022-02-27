Украинские фехтовальщики в знак протеста отказались соревноваться с россиянами

Мужская команда Украины по фехтованию на рапирах. Фото: скриншот с видео

На проходящем в Сербии чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров украинке Эмили Конрад выпало фехтовать с россиянкой Анастасией Назаровой.

Наша спортсменка в знак протеста против вторжения РФ на территорию Украины отказалась выходить на одну дорожку с представительницей страны-агрессора, сообщает сайт Национальной федерации фехтования Украины.

Украинке засчитаны поражение.

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Аналогично поступила и мужская команда Украины рапиристов на этапе Кубка мира в Египте.

В 1/8 финала Клод Юнес, Андрей Погребняк, Даниил Гойда и Максим Гаравский отказались соперничать с представителями страны-оккупанта.

Нашей команде также было засчитано техническое поражение.

Теннисистка Элина Свитолина все свои призовые направит украинской армии. Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.