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Пример для других. Свитолина все призовые направит украинской армии

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Пример для других. Свитолина все призовые направит украинской армии
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Украинская теннисистка Элина Свитолина выразила поддержку всем украинцам.

Первая ракетка Украины написала открытое письмо своим соотечественникам.

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"Мой народ, каждый день я боюсь тебя. Я опустошена, глаза не перестают плакать, мое сердце не перестает кровоточить. Но я так горжусь. Я смотрю на наш народ, наших матерей, наших родителей, наших братьев, наших сестер, наших детей, они так храбры и сильны, чтобы защищать Тебя. Они герои.

Я обязуюсь перечислить призовые деньги, заработанные мной на следующих моих турнирах, чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь им защитить Тебя, нашу страну", - написала Свитолина в Twitter.

В текущем мировом рейтинге Свитолина занимает 15 место. В крайнем матче украинка проиграла на турнире в Дохе чешка Тереза ​​Мартынцева.

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