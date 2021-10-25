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вторник, 26 октября 2021 07:11

В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"

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В чемпионате Нидерландов забили гол &quot;ударом скорпиона&quot;
Сирил Нгонг (в центре) забил пятый гол за клуб. ФК. "Гронинген"

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов "Гронинген" победил АЗ - 2:0.

Особенно эффективным вышел первый гол хозяев поля. Нападающий 21-летний Сирил Нгонге отличился так называемым "ударом скорпиона" - он нанес удар пяткой из-за спины. Голкипер был бессилен и не смог спасти свою команду.

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После перерыв хозяева забили второй гол и получили закономерную победу.

Бельгиец Нгогне проводит свой первый сезон в составе "Гронингена". Он забил за клуб уже пять голов в девяти матчах.
Лидером таблицы является "Аякс", который на четыре очка опережает ПСВ. "Гронинген" благодаря победе смог покинуть зону вылета. А АЗ занимает 11-е место.

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