В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"

Сирил Нгонг (в центре) забил пятый гол за клуб. ФК. "Гронинген"

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов "Гронинген" победил АЗ - 2:0.

Особенно эффективным вышел первый гол хозяев поля. Нападающий 21-летний Сирил Нгонге отличился так называемым "ударом скорпиона" - он нанес удар пяткой из-за спины. Голкипер был бессилен и не смог спасти свою команду.

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После перерыв хозяева забили второй гол и получили закономерную победу.

Бельгиец Нгогне проводит свой первый сезон в составе "Гронингена". Он забил за клуб уже пять голов в девяти матчах.

Лидером таблицы является "Аякс", который на четыре очка опережает ПСВ. "Гронинген" благодаря победе смог покинуть зону вылета. А АЗ занимает 11-е место.