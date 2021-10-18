В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна

В матче девятого тура чемпионата Нидерландов между "Неймегеном" - Витессом" едва не произошла трагедия.
После игры футболисты гостей пошли к трибуне праздновать победу. И она провалилась под болельщиками, сообщает "24 канал".
"Витесс" минимально победил соперников в дерби. Поэтому после игры счастливые футболисты направились к своим болельщикам на трибунах, чтобы поблагодарить за поддержку. Футболисты начали прыгать на поле, а болельщики - на трибунах. Как вдруг трибуна под болельщиками провалилась.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нечем было платить зарплату. Стал известен размер долгов "Барселоны"
К счастью, никто не пострадал. От большей беды спасло то, что под трибуной был контейнер, который и не дал провалиться сооружению глубже.
Это не первый раз, когда на стадионах в Нидерландах происходят несчастные случаи. В августе 2019 года на стадионе клуба АЗ обвалилась центральная часть крыши над трибунами. К счастью, это произошло не во время матча.
Лидером чемпионата Нидерландов является "Аякс". Команда из "Амстердама" на одно очко опережает ПСВ. "Виттес" находится на шестом месте. Отстает от лидера на шесть очков.
Комментарии