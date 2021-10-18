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понедельник, 18 октября 2021 14:06

В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна

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В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна
Контейнер для мусора спас фанатов. Фото: Pro Shot

В матче девятого тура чемпионата Нидерландов между "Неймегеном" - Витессом" едва не произошла трагедия.

После игры футболисты гостей пошли к трибуне праздновать победу. И она провалилась под болельщиками, сообщает "24 канал".

"Витесс" минимально победил соперников в дерби. Поэтому после игры счастливые футболисты направились к своим болельщикам на трибунах, чтобы поблагодарить за поддержку. Футболисты начали прыгать на поле, а болельщики - на трибунах. Как вдруг трибуна под болельщиками провалилась.

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К счастью, никто не пострадал. От большей беды спасло то, что под трибуной был контейнер, который и не дал провалиться сооружению глубже.

Это не первый раз, когда на стадионах в Нидерландах происходят несчастные случаи. В августе 2019 года на стадионе клуба АЗ обвалилась центральная часть крыши над трибунами. К счастью, это произошло не во время матча.

Лидером чемпионата Нидерландов является "Аякс". Команда из "Амстердама" на одно очко опережает ПСВ. "Виттес" находится на шестом месте. Отстает от лидера на шесть очков.

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