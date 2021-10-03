Бывшего игрока сборной Нидерандов засудили за угрозу убийства премьер-министра

Брайан Рой играл в звездном "Аяксе". Фото: twitter.com/AFCAjax

Бывший футболист сборной Нидерландов Брайан Рой осуждён по обвинению в угрозе убийства премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщает De Telegraaf.

51-летний экс-футболист заявил в своём аккаунте в "Twitter", что политик "скоро получит выстрел в голову". В результате суд в Гааге приговорил Роя к общественным работам и условному тюремному заключению. Рой должен будет провести 80 часов общественных работ. Если он снова совершит преступление в течение двух лет, то получит реальный тюремный срок.

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Брайан Рой выступал за сборную Нидерландов с 1989 по 1995 год. В составе национальной команды он завоевал бронзу Евро-1992. На клубном уровне Рой выступал за нидерландские "Аякс" и "НАК Бреда", итальянскую "Фоджу", английский "Ноттингем" и немецкую "Герту". В составе "Аякса" футболист становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка УЕФА.