В Англии забили невероятный гол с центра поля головой

Стефан Галински стал автором курйоного, но красивого мяча. Фото: twitter.com/Basfordutdfc

Невероятный гол был забит в матче Северной Премьер-лиги Англии (седьмой по силе дивизион), об этом пишет "УНИАН".

В "Юнайтед оф Манчестер" и "Басфорд Юнайтед" .на 62-й минуте игрок хозяев выбил мяч в центр поля, где полузащитник "Басфорд Юнайтед" Стефан Галински сумел опередить соперника и сразу пробил головой по воротам.

Гола бы не произошло, если бы не вратарь соперников, который выбежал из ворот, но не просчитал расстояние. В итоге мяч перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) 16 октября 2019 г.

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"Юнайтед оф Манчестер" был создан болельщикам, как альтернатива "Манчестер Юнайтед". За не согласие фанатов с действиями владельца клуба семьи Глейзеров. Клуб из Манчестер уступил "Басфорд Юнайтед" 1: 3.