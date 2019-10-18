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пятница, 18 октября 2019 20:11

В Англии забили невероятный гол с центра поля головой

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В Англии забили невероятный гол с центра поля головой
Стефан Галински стал автором курйоного, но красивого мяча. Фото: twitter.com/Basfordutdfc

Невероятный гол был забит в матче Северной Премьер-лиги Англии (седьмой по силе дивизион), об этом пишет "УНИАН".

В "Юнайтед оф Манчестер" и "Басфорд Юнайтед" .на 62-й минуте игрок хозяев выбил мяч в центр поля, где полузащитник "Басфорд Юнайтед" Стефан Галински сумел опередить соперника и сразу пробил головой по воротам.

Гола бы не произошло, если бы не вратарь соперников, который выбежал из ворот, но не просчитал расстояние. В итоге мяч перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.

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"Юнайтед оф Манчестер" был создан болельщикам, как альтернатива "Манчестер Юнайтед". За не согласие фанатов с действиями владельца клуба семьи Глейзеров. Клуб из Манчестер уступил "Басфорд Юнайтед" 1: 3.

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