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четверг, 20 мая 2021 06:11

В Англии забили гол из 40 метров

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В Англии забили гол из 40 метров
Эдинсон Кавани разыгрался в последних матчах. Фото: Reuters

В 37-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимал на "Олд Траффорд" одного из аутсайдеров лиги — "Фулхэм". Порадовать своих болельщиков результатом они не смогли, упустив победу за 15 минут до финального свистка.

Счёт в матче открыл нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани. Минутой ранее форвард "Юнайтед" завалился в штрафной гостей, но судья не показал на "точку". Уже через несколько мгновений футболисты "МЮ" соорудили эффектный гол, который один из фанатов назвал "голом сезона".

После нескольких перепасовок игроков "Юнайтед" на своей половине поля мяч дошёл до Де Хеа. Испанский вратарь, находясь под прессингом нападающего гостей, быстро нашёл продолжение атаки, отправив мяч на небольшой высоте в центр поля. Бруну Фернандеш, которому был адресован пас, не смог перевести мяч пяткой и пропустил его, что сыграло на руку Кавани. В центре обороны "Фулхэма" образовалась дыра, и Кавани, воспользовавшись свободным пространством, в одно касание с 40 метров отправил мяч за шиворот вратарю.

Этот мяч стал для 34-летнего уругвайца десятым в нынешнем розыгрыше АПЛ, а Давид Де Хеа впервые в чемпионате Англии отметился голевой передачей. В истории "МЮ" в последний раз такое удавалось Эдвину ван дер Сару в 2011 году. Уругвайский форвард стал третьим игроком в истории "МЮ", который забил более 10 голов за один сезон Премьер-лиги в возрасте 33 лет и старше.

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"Манчестер Юнайтед" в 37 матчах набрал 71 очко и остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. "Фулхэм" располагается на 18-м. "Дачники" уже точно покидают элиту английского футбола и возвращаются в Чемпионшип.

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