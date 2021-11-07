В Англии я был бы не таким счастливым — Гасперини

Команда Гасперини идет четвертой. Фото: Reuters

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини после матча 12-го тура итальянской Серии А с "Кальяри" (2:1) прокомментировал 200-ю победу в Серии А в качестве наставника, а также высказался о возможном переходе в клуб английской Премьер-лиги.

"Надеюсь, впереди ещё много побед, потому что я не припомню ни одной лёгкой. Я счастлив в Италии, в Бергамо, и этот образ жизни имеет большое значение для меня. Иногда я думаю о том, что в АПЛ мог бы быть богаче, но менее счастлив. Я живу не только на поле", — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Гасперини является главным тренером "Аталанты" с 2016 года. Ранее в Серии А специалист возглавлял "Дженоа", "Палермо" и "Интер".

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"Аталанта" набрала 22 очка в 12 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является "Наполи" (31).