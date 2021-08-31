"Ювентус" нашел замену Роналду

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Эвертона" и молодежной сборной Италии 21-летнего Мойзе Кина.

"Старая синьора" арендует Кина на сезон с обязательством выкупа летом 2022 года, сообщает сайт итальянского клуба.

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Игрок молодежной сборной Италии должен заменить Криштиану Роналду, которого продали в "МЮ" за €25 млн.

Кин ранее выступал за "Ювентус", но его продали в "Эвертон" летом 2019 года за €30 млн.

Прошлый сезон на правах аренды провел в ПСЖ, забив 17 голов в 41 матче.

Туринская команда неудачно начала сезон Серии A, набрав один пункт в двух турах.

В следующем туре 12 сентября "Ювентус" сыграет в гостя против "Наполи".