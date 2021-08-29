Ювенту проиграл в первом же матче после отъезда Роналду

Звезда Евро-2020 Федерико Кьеза ничего не смог поделать с обороной заштатного клуба. Фото: Reuters

В матче второго тура Серии А туринский "Ювентус" на своём поле уступил "Эмполи" со счётом 0:1. Это был первый матч команды после трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Единственный гол в матче на 21-минуте забил Леонардо Манкузо.

"Ювентус" после двух туров имеет в своём активе одно очко. У "Эмполи" одна победа и одно поражение. Возглавляют таблицу "Лацио" и "Интер", которые одержали по две победы.

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Недавно "Манчестер Юнайтед" объявил, что Криштиану Роналду вернулся в команду после 11 лет отсутствия. Последним клубом Роналду был туринский "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.