Роналду будет зарабатывать больше всех в Английской Премьер-лиге. Назвали сумму

Роналду согласился на понижение зарплаты. Фото: Reuters

Португальский форвард Криштиану Роналду, вернувшийся в "Манчестер Юнайтед", станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, сообщает Daily Mail. По данным источника, зарплата 36-летнего нападающего составит € 560 тыс. в неделю.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, его зарплата составляет € 525 тыс. в неделю. Тройку замыкает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне (€ 450 тыс.).

При переходе из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" Роналду согласился на понижение зарплаты.

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"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных. Клуб существенно нарастил количство подписчиков в социальных сетях.