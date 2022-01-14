Усиление под УПЛ. "Металлист" подпишет игрока сборной Эквадора

Лидер первой лиги харьковский "Металлист" близок к подписанию контракта с полузащитником сборной "Эквадора" и 29-летним Хуаном Касаресом.

Касарес ведет переговоры с "Флуминенсе", которому принадлежит его контракт, по досрочному разрыву сотрудничества, сообщает El Telegrafo Ecuador.

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После чего хавбек сможет перебраться в Украину в статусе свободного агента.

Касерас выступает на позиции центрального полузащитника.

Футболист имеет на счету 22 матча и один забитый мяч в футболке национальной сборной Эквадора. Его оценочная стоимость составляет €2 млн.

В чемпионате Бразилии в прошлом году Касарес провел за "Флуминенсе" 22 матча, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

"Металлист" лидирует в первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков впереди "Кривбасс". Свой следующий матч "Металлист" проведет против "Зари" в рамках Кубка Украины.